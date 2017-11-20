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В Калининграде четверть клиентов микрофинансовых организаций составляют бюджетники

Общество
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Таковы данные исследования, которое провела компания 'Е заем'. Почти четверть клиентов микрофинансовых организаций в Калининградской области работают в бюджетной сфере.

Большинству заёмщиков от 25 до 29 лет, их доля от общего количества — 27%. В 2017 году мужчины составляли 51% клиентов микрофинансовых организаций. Возрастная категория от 30 до 34 составляет 19%. Ещё 21% клиентов от 20 до 24 лет. 14% заёмщиков — люди в возрасте от 35 до 39 лет. 

У большинства заёмщиков (60%) нет детей. 47% заёмщиков не женаты, 38% состоят в официальном браке, 10% — в гражданском. С ростом доли холостых клиентов выросло количество тех, кто не имеет детей, отмечают в компании. У 26% один ребёнок, у 11% — двое детей, у 2% — трое. 42% заёмщиков имеют собственное жильё, 34% живут с родственниками, а 22% снимают.

Таких оказалось 46%. Большинство клиентов микрофинансовых компаний имеют высшее образование. 78% заёмщиков работают в штате, 11% самозаняты, 5% являются индивидуальными предпринимателями. У 29% образование среднее, у 13% — среднеспециальное, у 11% — неполное высшее. В 2017 году доля самозанятых снизилась на 1%, доля штатных работников выросла на столько же. 

22% заняты в торговле, 17% — в сфере услуг. Самая большая доля заёмщиков (23%) приходится на бюджетную сферу. 7% заёмщиков — представители творческих профессий. 13% работают в области информационных технологий, 9% — в промышленности. рублей, у 26% — от 30 до 40 тыс., у 14% — до 20 тыс. Доходы 30% клиентов микрофинансовых организаций составляют от 20 до 30 тыс. рублей. Заработок 12% заёмщиков составляет от 40 до 50 тыс. Самой частой целью займов стали непредвиденные расходы (57%). 11% клиентов зарабатывают более 60 тыс. 9% заёмщиков берут деньги на подарки близким, 7% — на погашение кредита, 5% — на путешествие, 1% — на лечение или медикаменты. 15% человек взяли деньги на ремонт дома или автомобиля, 6% — на ежедневные расходы.

Опрошенные считают накоплениями сумму, которая начинается от 400 тыс. В сентябре опрос ВЦИОМ показал, что почти две трети россиян не имеют накоплений. В ноябре исследование показало, что менее половины жителей Калининграда откладывают деньги на чёрный день.   рублей.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: В Калининграде четверть клиентов микрофинансовых организаций составляют бюджетники
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В Калининграде четверть клиентов микрофинансовых организаций составляют бюджетники