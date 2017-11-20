Администрацию Светлогорского района возглавил Андрей Толмачёв

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета депутатов Светлогорска Владимир Бондаренко. Бывший заместитель регионального министра экономики Андрей Толмачёв возглавил администрацию Светлогорского района.

Толмачёв стал исполняющим обязанности главы администрации Светлогорского района. Решение о назначении приняли единогласно.

По его словам, 21 октября во дворе дома на улице Коломенской ему в живот выстрелил неизвестный мужчина. 26 октября глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский сообщил, что стал жертвой нападения. Заявление в полицию Ковальский писать не стал. Этот факт позже вызвал сомнения. Позже появилась информация, что главу администрации Светлогорского района собираются уволить с поста. Правоохранительные органы начали проверку по факту сообщения о нападении. В числе кандидатур фигурировал Толмачёв. председатель облдумы Марина Оргеева заявляла, что место Ковальского может занять человек со 'скамейки запасных'.

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