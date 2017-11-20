Комитет Облдумы одобрил досрочное прекращение полномочий депутата Игоря Рудникова

Об этом LiveKenig сообщил заместитель председателя комитета Михаил Чесалин. В понедельник, 20 ноября, депутаты постоянного комитета по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту одобрили досрочное прекращение полномочий депутата шестого созыва от одномандатного избирательного округа №6 Игоря Рудникова.

Однако мои коллеги, в абсолютном большинстве представляющие партию 'Единая Россия', единогласно проголосовали за то, чтобы досрочно прекратить полномочия депутата Рудникова. 'Я на этом заседании не присутствовал. А то, что у нас состав партии такой, так это нижайший поклон избирателям, которые не пришли на выборы', — прокомментировал решение Чесалин. Я считаю, что правящая партия проголосовала по команде сверху.

К представлению не приложено ничего. 'Это представление прокуратуры и письмо ФСБ по Калининградской области. Я считаю, что депутаты без оригиналов документов, в отсутствии самого Рудникова, который не мог дать пояснений, не имели право рассматривать этот вопрос. К письму ФСБ приложена трудноразличимая копия то ли визы, то ли вида на жительство. Если этот вопрос вынесли на рассмотрение комитета, то его надо было отложить как минимум до тех пор, пока не появится сам Рудников', — заявил Чесалин.

Вопрос попал на повестку дня заседания Областной думы и будет рассматриваться в четверг, 23 ноября. Он пояснил, что это предварительное решение. Дума примет окончательное решение, имеющее юридическую силу.

3 ноября, суд принял решение заключить депутата под стражу до 1 января 2018 года. Ранее председатель регионального парламента Марина Оргеева заявляла, что Игоря Рудникова могут лишить депутатского мандата в связи с уведомлением УФСБ о наличии у него грин-карты. Игоря Рудникова обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у главы регионального СК РФ.

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