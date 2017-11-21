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МЧС: Многие калининградские компании из-за отсутствия контроля не хотят тратить лишние деньги на мероприятия по пожарной безопасности

Общество
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Об этом сообщила государственный инспектор по пожарному надзору Анастасия Молодчуева в ходе публичных слушаний по правоприменительной практике управления МЧС по Калининградской области в текущем году. В 2017 году количество запланированных региональным управлением МЧС проверок соблюдения предпринимателями правил пожарной безопасности составило 461 мероприятие.

Согласно плану контрольно-надзорной деятельности, в 2018 году также будет проведено на 14 % проверок меньше, чем в текущем году. По сравнению с 2016 годом число проверок снизилось на 30 %. В план следующего года включено 203 объекта высокого риска, 87 объектов значительного риска, 74 объекта среднего риска и 33 объекта умеренного риска.

К сожалению, проверки показывают то, что многие организации в связи с тем, что их не контролируют, не хотят тратить деньги лишние на эти мероприятия”, - считает начальник управления организации пожаротушения регионального МЧС Роман Абрамов. “Так называемые “надзорные каникулы”, которые ввелись президентом, правительством, они, может быть, способствовали уменьшению нагрузки на предпринимателей, но, к сожалению, я отмечаю в своих проверках то, что, в основном, организации, которые не проверялись уже длительное время, начинают вольготнее относиться к соблюдению требований пожарной безопасности.

На данный момент службой МЧС выдано 25 лицензий, переоформлено из них 5. В региональное управление МЧС поступило 36 заявлений на лицензирование деятельности в области пожарной безопасности. По 2 организациям принято решение о прекращении деятельности лицензии.

“За последние 2 года мы практически не получали серьезных обращений со стороны предпринимательского сообщества с претензиями к контрольно-надзорной деятельности, которую проводит главное управление по Калининградской области”, - отметил руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Павел Чернышев.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: МЧС: Многие калининградские компании из-за отсутствия контроля не хотят тратить лишние деньги на мероприятия по пожарной безопасности
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МЧС: Многие калининградские компании из-за отсутствия контроля не хотят тратить лишние деньги на мероприятия по пожарной безопасности