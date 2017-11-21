Удобный сайт для просмотра фильмов и сериалов онлайн
21-11-2017 12:48  
Доходность сдачи в аренду квартир в Калининграде увеличилась до 6,8 %
21-11-2017 07:26  
Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре
21-11-2017 05:55  
В день улыбки калининградцам подарят скидку 50 000 рублей
21-11-2017 05:30  
Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018
21-11-2017 04:13  
МЧС: Многие калининградские компании из-за отсутствия контроля не хотят тратить лишние деньги на мероприятия по пожарной безопасности
21-11-2017 03:52  
"Прощай, Рита": ушла из жизни 33-летняя калининградка, 12 лет боровшаяся с раком
21-11-2017 03:51  
Область разместит облигации на 2 млрд руб. в конце ноября – начале декабря
21-11-2017 00:04  
В Калининградскую область будут поставлять дополнительный объём природного газа
21-11-2017 00:00  
Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ
20-11-2017 22:00  
На Окружной дороге опрокинулся грузовик
20-11-2017 19:49  
В Калининградской области выпал снег (фото)
20-11-2017 17:48  
Алиханов о "неожиданных" поправках в закон о Калининградской ОЭЗ: Ситуация решается сама собой
20-11-2017 16:40  
В Гусеве из-за гололёда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20-11-2017 16:19  
Облдума начала процесс лишения мандата Игоря Рудникова
20-11-2017 15:59  
» » Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018

Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018

Общество
72
0

руб. Арбитражный суд Калининградской области, частично удовлетворив иск регионального министерства строительства и ЖКХ, решил взыскать с московской компании «ГлобалЭлектроСервис» (входит в холдинг «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова) 700 тыс. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. пени за нарушение срока исполнения контракта на инженерную подготовку участка под стадион к ЧМ-2018.

по контракту, заключенному в 2013 году. Областные власти требовали взыскать неустойку в размере около 66,5 млн руб. При этом «ГлобалЭлектроСервис» самостоятельно устранял препятствия для продолжения работ. Как установил суд, в ходе подготовки территории на острове Октябрьском в Калининграде на подрядчика были возложены дополнительные обременения, которые не предусматривались условиями контракта. К примеру, согласовывал с ГИБДД схему проезда.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018