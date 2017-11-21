Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018

руб. Арбитражный суд Калининградской области, частично удовлетворив иск регионального министерства строительства и ЖКХ, решил взыскать с московской компании «ГлобалЭлектроСервис» (входит в холдинг «Сумма» бизнесмена Зиявудина Магомедова) 700 тыс. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. пени за нарушение срока исполнения контракта на инженерную подготовку участка под стадион к ЧМ-2018.

по контракту, заключенному в 2013 году. Областные власти требовали взыскать неустойку в размере около 66,5 млн руб. При этом «ГлобалЭлектроСервис» самостоятельно устранял препятствия для продолжения работ. Как установил суд, в ходе подготовки территории на острове Октябрьском в Калининграде на подрядчика были возложены дополнительные обременения, которые не предусматривались условиями контракта. К примеру, согласовывал с ГИБДД схему проезда.

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