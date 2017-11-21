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21-11-2017 12:48

Доходность сдачи в аренду квартир в Калининграде увеличилась до 6,8 %

21-11-2017 07:26

Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре

21-11-2017 05:55

В день улыбки калининградцам подарят скидку 50 000 рублей

21-11-2017 05:30

Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018

21-11-2017 04:13

МЧС: Многие калининградские компании из-за отсутствия контроля не хотят тратить лишние деньги на мероприятия по пожарной безопасности

21-11-2017 03:52

"Прощай, Рита": ушла из жизни 33-летняя калининградка, 12 лет боровшаяся с раком

21-11-2017 03:51

Область разместит облигации на 2 млрд руб. в конце ноября – начале декабря

21-11-2017 00:04

В Калининградскую область будут поставлять дополнительный объём природного газа

21-11-2017 00:00

Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ

20-11-2017 22:00

На Окружной дороге опрокинулся грузовик

20-11-2017 19:49

В Калининградской области выпал снег (фото)

20-11-2017 17:48

Алиханов о "неожиданных" поправках в закон о Калининградской ОЭЗ: Ситуация решается сама собой

20-11-2017 16:40

В Гусеве из-за гололёда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

20-11-2017 16:19

Облдума начала процесс лишения мандата Игоря Рудникова

20-11-2017 15:59