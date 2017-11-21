"Прощай, Рита": ушла из жизни 33-летняя калининградка, 12 лет боровшаяся с раком

Средства на её лечение собирали неравнодушные люди. 33-летняя Калининградка Маргарита Баркаускене, которая 12 лет боролась с раком, умерла.

Она умерла вечером 20 ноября. О том, что Маргариты не стало, сообщил на своей странице в соцсети её отец.

Её лечением занимались врачи из обнинского центра и питерского НИИ имени Петрова. Маргарита заболела, будучи студенткой университета в Новой Зеландии. Долгое время калининградка боролась с лейкозом смешанного фенотипа и лимфомой Ходжкина.

Редакция LiveKenig выражает соболезнования родным и близким Маргариты. Баркаускене была одной из основательниц фонда помощи раковым больным 'Луиза'.

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