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Доходность сдачи в аренду квартир в Калининграде увеличилась до 6,8 %

Общество
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Такие данные содержатся в рейтинге федерального портала «Мир квартир», аналитики которого подсчитали, в каких российских городах с численностью жителей более 300 тыс. Годовой доход от сдачи калининградской квартиры в аренду составляет в 2017 году 6,8 % от ее полной стоимости. Для расчетов были взяты средняя ставка аренды и средняя цена квартиры на вторичном рынке по каждому городу. жителей купленную квартиру наиболее выгодно сдавать в аренду.

руб. Среднестатистическая вторичная квартира в Калининграде стоимостью 3,1 млн руб., сдаваемая в аренду по цене около 17,6 тыс. руб. в месяц, принесет годовой доход 211,8 тыс. Это связано с падением цен на «вторичку» и ростом арендных ставок в некоторых категориях более чем на 2 тыс. При таких условиях сроки ее окупаемости уменьшились с 17,9 до 15 лет, а показатели доходности калининградской недвижимости за минувший год увеличились с 5,6 % до 6,8 %. в месяц. руб.

В среднем по России доходность квартир упала с 6,3 % до 6 %, окупаемость увеличилась с 16 до 17 лет.

Отметим, что в общем рейтинге по доходности жилья Калининград занимает 23 место, что соответствует Кургану, Саратову (15 лет, 6,8 %) и Краснодару (14 лет, 6,9 %).

В целом по России наибольшая доходность была выявлена в Магнитогорске (12 лет, 8,5 %). Наибольшими по сроку окупаемости и, соответственно, наименьшими по доходности оказались квартиры в Москве (22 года, 4,6 %) и Чебоксарах (23 года, 4,4 %).

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Доходность сдачи в аренду квартир в Калининграде увеличилась до 6 8 %
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Доходность сдачи в аренду квартир в Калининграде увеличилась до 6,8 %