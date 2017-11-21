Удобный сайт для просмотра фильмов и сериалов онлайн
21-11-2017 12:48  
Доходность сдачи в аренду квартир в Калининграде увеличилась до 6,8 %
21-11-2017 07:26  
Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре
21-11-2017 05:55  
В день улыбки калининградцам подарят скидку 50 000 рублей
21-11-2017 05:30  
Областные власти отсудили в 95 раз меньше желаемого за недостатки участка под стадион к ЧМ–2018
21-11-2017 04:13  
МЧС: Многие калининградские компании из-за отсутствия контроля не хотят тратить лишние деньги на мероприятия по пожарной безопасности
21-11-2017 03:52  
"Прощай, Рита": ушла из жизни 33-летняя калининградка, 12 лет боровшаяся с раком
21-11-2017 03:51  
Область разместит облигации на 2 млрд руб. в конце ноября – начале декабря
21-11-2017 00:04  
В Калининградскую область будут поставлять дополнительный объём природного газа
21-11-2017 00:00  
Лютаревич: Изменения в налоговом кодексе РФ не компенсируют негатив от поправок в закон об ОЭЗ
20-11-2017 22:00  
На Окружной дороге опрокинулся грузовик
20-11-2017 19:49  
В Калининградской области выпал снег (фото)
20-11-2017 17:48  
Алиханов о "неожиданных" поправках в закон о Калининградской ОЭЗ: Ситуация решается сама собой
20-11-2017 16:40  
В Гусеве из-за гололёда столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20-11-2017 16:19  
Облдума начала процесс лишения мандата Игоря Рудникова
20-11-2017 15:59  
» » Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре

Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре

Общество
109
0

Всего бройлерная птицефабрика будет состоять из 21 автоматизированных птичников, инкубатора, цеха разделки и упаковки, а также ряда инфраструктурных объектов. Первые птичники новой птицефабрики агрохолдинга братьев Долговых в поселке Февральское Краснознаменского района будут запущены в декабре. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Согласно проекту, ежегодно птицефабрика будет производить около 9–11 тысяч тонн охлажденного куриного мяса.

Окончание строительства комплекса намечено на конец 2018 года. Фабрика строится на основе реконструкции заброшенных коровников.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре