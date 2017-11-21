Холдинг Долговых объявил о запуске мясной птицефабрики в декабре

Всего бройлерная птицефабрика будет состоять из 21 автоматизированных птичников, инкубатора, цеха разделки и упаковки, а также ряда инфраструктурных объектов. Первые птичники новой птицефабрики агрохолдинга братьев Долговых в поселке Февральское Краснознаменского района будут запущены в декабре. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Согласно проекту, ежегодно птицефабрика будет производить около 9–11 тысяч тонн охлажденного куриного мяса.

Окончание строительства комплекса намечено на конец 2018 года. Фабрика строится на основе реконструкции заброшенных коровников.

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