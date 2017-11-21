Область разместит облигации на 2 млрд руб. в конце ноября – начале декабря

в конце ноября – начале декабря. Калининградская область привлечет облигационный займ в размере 2 млрд руб. Об этом на минувшей неделе в ходе встречи с журналистами сообщил вице-премьер Эдуард Батанов.

Первый выпуск облигаций на 1 млрд руб. Это будет второе размещение облигационного займа. В 2018 году планируется разместить облигации на 3 млрд руб. в рамках стратегии замещения банковских кредитов на облигации состоялся в конце прошлого года.

Новый договор уже был заключен с рейтинговым агентством «Эксперт РА». Также Батанов сообщил, что область сменила рейтинговое агентство и не будет продлевать договор обслуживания с Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), известным своим консервативным подходом к присвоению инвестиционного рейтинга.

«Эксперт РА» присвоил рейтинг по своей шкале ruBBB (умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры). АКРА давало области рейтинг BBB- (умеренный уровень кредитоспособности, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в РФ).

В пояснении к рейтингу «Эксперт РА» указывает, что у Калининградской области «сохраняется зависимость бюджета региона от мер федеральной поддержки, что оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга».

Материал к публикации подготовил