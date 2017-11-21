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» » Роман Фуфаев продолжит заниматься эвакуацией автомобилей на штраф-стоянку в Калининграде

Роман Фуфаев продолжит заниматься эвакуацией автомобилей на штраф-стоянку в Калининграде

Общество
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Единственным участником аукциона стало ООО «Городская спец стоянка». Признан несостоявшимся аукцион на право заключения договора на осуществление работ по эвакуации задержанных транспортных средств на специализированную стоянку в Калининграде. Об этом сообщается на сайте регионального конкурсного агентства.

Договор с компанией сроком действия до 31 декабря 2019 года будет подписан по цене не менее базового уровня тарифов.

руб., категорий С, D, BE, CE, DE и негабаритных — 8,1 тыс. Начальная стоимость перемещения транспорта категорий А, В, D и М была обозначена в сумме 2,2 тыс. Хранение автомобилей на специализированной стоянке оценивалось от 25 до 150 руб. руб. в час.

Ему также принадлежит ООО «Городские специализированные стоянки», которое занимается эвакуацией транспорта в Калининграде в настоящее время. По данным ЕГРЮЛ, учредителем и генеральным директором компании «Городская спец стоянка», образованной в марте 2017 года, является Роман Фуфаев.

В аукционах на право эвакуации автомобилей в Гурьевском, Черняховском, Зеленоградском, Гвардейском городских округах и Светлогорском районе никто не принял участие. На аналогичный аукцион в Багратионовском городском округе также заявился только один участник — индивидуальный предприниматель Евгений Пахомов.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Роман Фуфаев продолжит заниматься эвакуацией автомобилей на штраф-стоянку в Калининграде
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Роман Фуфаев продолжит заниматься эвакуацией автомобилей на штраф-стоянку в Калининграде