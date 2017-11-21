Областной минсоц отказывается от проекта «Большая поляна»

Учреждение перейдет в ведение Минздрава и будет работать в «новой парадигме».

Некоторые из них были упразднены, некоторые объединены с похожими по профилю. Для сокращения бюджетных расходов областное министерство социальной политики региона за последние годы провело масштабную реорганизацию сети социальных учреждений. Данные об этом содержатся в официальном ответе на информационный запрос газеты «Дворник». Ситуация получила неоднозначную оценку в СМИ, при этом экономия бюджетных средств за 4 года составила не более 18 млн руб. В частности, было принято решение о реорганизации единственного в регионе государственного центра реабилитации наркозависимых «Большая поляна». В 2017 году оптимизация министерства соцполитики продолжилась. В нынешнем виде он перестанет существовать с 1 января 2018 года.

Эту информацию изданию также подтвердил главный врач диспансера Юрий Скалин. К этому времени учреждение будет объединено с Наркологическим диспансером Калининградской области и таким образом перейдет в ведение регионального минздрава. Сейчас центр находится в состоянии «реорганизации».

В 2015 году ведомство утвердило порядок оказания медицинской помощи по профилю «Психиатрия, наркомания», а также порядок диспансерного наблюдения за лицами с расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ. Объясняя решение правительства области, в минсоце сослались на позицию федерального Министерства здравоохранения. Этот документ предусматривает реабилитацию людей с наркозависимостью после лечения также на базе медицинских, а не социальных учреждений.

о. «Учитывая, что наркозависимые граждане зачастую страдают хроническими заболеваниями, такими как вирусный гепатит, цирроз печени, ВИЧ-инфекция, в связи с чем нуждаются в предоставлении медицинских услуг, в субъектах Российской федерации реабилитация наркозависимых граждан относится к ведению органов управления здравоохранением», — говорится в ответе за подписью и. начальника управления по информационной политике правительства Виктории Алтуховой.

Передачу учреждения в ведение Минздрава главный психиатр-нарколог Северо-Западного федерального округа и Калининградской области считает скорее позитивным изменением. Главный врач наркологического диспансера Юрий Скалин в свою очередь сообщил, что после необходимого лицензирования и подготовки помещений центра там откроется второе отделение медицинской реабилитации наркологического диспансера.

Она включает в себя обязательную медицинскую, с упором на социально-психологическую, реабилитацию. «Дело в том, что сейчас в стране вводится трехэтапная система оказания медицинской помощи людям с подобными зависимостями. Мы же будем заниматься социально-психологической реадаптацией наркозависимых, у которых наиболее выражены дезаптационные моменты. В чем была определенная слабость реабилитации, когда она находилась в министерстве социальной политики: в том, что там не оказывалась наркологическая помощь, а система помощи формировалась за счет трудовых навыков. Для нас это “законченный случай”, чтобы мы могли быть уверены, что человек после него в состоянии адаптироваться в обществе после реабилитации», — рассказал Юрий Скалин.

Ранее источники в социальной сфере сообщали, что за последние два года в центре реабилитации в ходе плановых и внеплановых проверок выявлялись как хозяйственные, так и организационные нарушения. Он отмечает, что для «Большой поляны» это означает «новую парадигму» работы. Вопросы ненадлежащего исполнения обязанностей руководителем учреждения рассматривались и в судебном порядке. В частности, сами сотрудники учреждения сообщали, что у ряда постояльцев центра отсутствуют предусмотренные нормативами программы реабилитации.

За последний год в «Большой поляне» сменились три директора: основатель центра Сергей Слободянюк, Ольга Костюк и Евгений Усман. Коллектив учреждения, в свою очередь, связывал проблемы с кадровыми переменами в управлении центром и позицией областного министерства соцполитики. Как полагают некоторые сотрудники центра, это оказало существенное влияние на развитие ситуации в центре осенью 2017 года. При этом, по имеющейся информации, один из назначенных управленцев ранее являлся реабилитантом учреждения.

Рядом — поселок Знаменск, где цыганский табор. «Сложилась критически опасная ситуация, в которой [оказались] все клиенты, которые на реабилитации. Окончательная дискредитация реабилитации...», — говорится в письме, переданном в редакцию одним из специалистов по социальной реабилитации. Информация о ситуации в центре распространяется, и скоро наркодилеры привезут всё в учреждение.

Кто возглавит учреждение после передачи его в ведение областного минздрава — пока не определено. В министерстве социальной политики сообщили, что данные о прохождении курсов реабилитации не являются обязательными для назначения на должность руководителя учреждения.

Это связано с лицензированием. «Мы вступаем в права с 1 января, но центр фактически начнет работать не раньше февраля. Мы подбираем кандидатуру», — прокомментировал Юрий Скалин. Руководители реабилитационных центров — это самое главное в нашей структуре, если в отделениях я могу сам проводить супервизию, то в 52 км от города нужен серьезный руководитель. По этой причине остается неизвестным, кто из сотрудников «Большой поляны» сохранит свои рабочие места после реорганизации учреждения. Он также добавил, что к настоящему времени отсутствует штатное расписание для нового отделения реабилитации.

Организация была создана на базе известного в регионе и за его пределами общественного реабилитационного центра «Орехово» в Гвардейском районе. Напомним, что государственный центр социальной реабилитации наркозависимых впервые открылся в Калининградской области в 2013 году. Часть команды специалистов по реабилитации перешла на работу в «Большую поляну» вместе со Слободянюком. «Орехово» с 1996 года возглавлял Сергей Слободянюк, который и стал директором нового учреждения. Оспорить это увольнение в судебном порядке Слободянюку не удалось. Осенью 2016 года он был отстранен от должности по решению суда, среди аргументов фигурировало, в частности, «ненадлежащее исполнение своих обязанностей, повлекшее нецелевое использование бюджетных средств в размере 919500 руб.», затем в марте 2017 года он был восстановлен на работе и уволен через два месяца.

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