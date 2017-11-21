Россияне рассказали, легко ли могут погасить взятые кредиты

Об этом сообщает ВЦИОМ. В России больше половины семей имеют незакрытые кредиты.

Больше всего таких среди 25–34-летних, а также среди жителей сёл и небольших городов. 57% опрошенных сообщили социологам, что у них самих или членов их семей есть непогашенные займы.

Большинство гасит задолженность из зарплаты, четверть берёт нужные средства из пенсий и стипендий, по 6% тратят на это доходы от бизнеса или деньги близких. При этом каждый пятый признался, что погасить кредит сможет только с большим трудом, и только 28% отметили, что выплатят нужную сумму без труда.

Интересно, что 4% не знают, пользовались ли когда-либо этой услугой. Только треть жителей страны никогда не брала кредитов.

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