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» » Россияне рассказали, легко ли могут погасить взятые кредиты

Россияне рассказали, легко ли могут погасить взятые кредиты

Общество
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Об этом сообщает ВЦИОМ.  В России больше половины семей имеют незакрытые кредиты.

Больше всего таких среди 25–34-летних, а также среди жителей сёл и небольших городов. 57% опрошенных сообщили социологам, что у них самих или членов их семей есть непогашенные займы.

Большинство гасит задолженность из зарплаты, четверть берёт нужные средства из пенсий и стипендий, по 6% тратят на это доходы от бизнеса или деньги близких. При этом каждый пятый признался, что погасить кредит сможет только с большим трудом, и только 28% отметили, что выплатят нужную сумму без труда.

Интересно, что 4% не знают, пользовались ли когда-либо этой услугой. Только треть жителей страны никогда не брала кредитов.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Россияне рассказали легко ли могут погасить взятые кредиты
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Россияне рассказали, легко ли могут погасить взятые кредиты