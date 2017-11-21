В Калининграде нет света на 14 улицах (список)

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. На ряде калининградских улиц во вторник, 21 ноября, нет света или холодной воды.

Каштановая Аллея, 75–77, 79–81, 68–70, 72–88, ул. Света из-за ремонтных работ не будет: — до 13:00 — на ул. Харьковской, 5а, 23–47, 2–20, 22, 28–30, 5–21, 12, 17, 24, 26, 21а, ул. Чернышевского, 67–73, 75, 62–70, 70а; — до 13:30 — на ул. Ремонтном, 2–6, 12–14, 11–15, 17, ул. Ремонтной, 14–20, 22, 24, 32, 73–97, 119–121, 123–127, пер. Радищева, 11, 16; — до 18:00 — на проспекте Мира, 4, 73–75, 102, 110–120, 124–126, ул. Станочной, 14, 15, 19, пер. Маркса 67–71, 73–83, 112–118в, 120–126, пер. К. Чапаева, 2, ул. Энгельса, 2–8, ул. Чернышевского, 3, ул. Чернышевского, 56, 56а, пер. Банковской, 12а, 33–39, ул. Каштановая Аллея, 59–71, 58–62, 74, 78, 82, 87–93, 95–97, 90–128, 103–105, ул. Енисейской, 1–39.

Машиностроительной, 36а, 38–46, 48–54, 60, 60а, 64; до 16:00 — на ул. Холодную воду до 15:00 отключили на ул. Грунтовой, ул. Клинской, 2–22, 1–19, ул. Солнечногорской, 8–22, 19–45, ул. Бронницкой, 1а, 1б, 3, 8–16, 19–35, 39, ул. Яхромской, ул. Ангарской, 80–82, 84, ул. Клинском, 1, 2. Муромской, 6–52, 3–33, пер.

Тюленина, 2 (школа №41), 6–8 (детско-юношеская спортивная школа №41), 15, ул. Кроме того, из-за ремонта до 17:00 нет тепла на ул. Фрунзе, 4, 6, 11–15, 15а, 28. Клинической, 19, 21, Московском пр., 95, 97, ул.

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