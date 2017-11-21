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» » В филармонии сыграют на органе музыку из "Пиратов Карибского моря"

В филармонии сыграют на органе музыку из "Пиратов Карибского моря"

Общество
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Об этом сообщается на сайте культурного учреждения. В Калининградской областной филармонии в пятницу, 24 ноября, представят программу 'Музыка зарубежных фильмов'.

В нём примут участие лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган) и солистка-вокалистка Юлия Василькова (колоратурное сопрано). Концерт начнётся в 19:00. А. Для зрителей будет исполнена музыка В. Ф. Моцарта, Г. Пуччини, Н. Генделя, Дж. Ллойда Уэббера, М. Рота, Э. Циммера ('Амадеус', 'Ромео и Джульетта', 'Призрак оперы', 'Пираты Карибского моря' и др.). Виана, Х.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В филармонии сыграют на органе музыку из "Пиратов Карибского моря"
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В филармонии сыграют на органе музыку из "Пиратов Карибского моря"