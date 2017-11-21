Владельцам «Альбатроса» разрешили построить физкультурно-оздоровительный комплекс на Московском проспекте
21-11-2017 18:46  
ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ
21-11-2017 17:41  
В котельной поезда Калининград - Москва белорусские таможенники нашли двух варанов (фото)
21-11-2017 17:37  
IT-компания "БАРС Груп" планирует открыть предприятие-резидента ОЭЗ
21-11-2017 17:05  
В Южный парк перенесут девять елей с калининградского автовокзала
21-11-2017 16:41  
Население Китая достигло 1,399 млрд человек
21-11-2017 16:39  
Бывший футболист "Балтики" во время матча в Калининграде сломал ребро и повредил лёгкое
21-11-2017 15:46  
За счет продажи муниципального имущества в 2018 году власти Калининграда хотят получить 40 млн руб.
21-11-2017 15:19  
Глава Роструда посоветовал россиянам меньше праздновать и больше работать
21-11-2017 14:58  
Алиханов: Мутко ставит Калининградскую область в пример в вопросах подготовки к ЧМ-2018
21-11-2017 13:45  
В Калининграде нет света на 14 улицах (список)
21-11-2017 13:35  
Верховный суд разъяснил, как сделать перепланировку балкона
21-11-2017 13:09  
Финансовый эксперт из Мексики: доверие клиентов TeleTrade — наша награда
21-11-2017 12:57  
Областной минсоц отказывается от проекта «Большая поляна»
21-11-2017 12:53  
Удобный сайт для просмотра фильмов и сериалов онлайн
21-11-2017 12:48  
» » Илья Баринов: Регион заплатил 674 млн руб. страховых взносов за неофициально трудоустроенных

Илья Баринов: Регион заплатил 674 млн руб. страховых взносов за неофициально трудоустроенных

Общество
115
0

за граждан, трудоустроенных в теневом секторе экономике. Областной бюджет в 2017 году перечислил в фонд обязательного медицинского страхования 674 млн руб. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер правительства региона Илья Баринов.

человек, работодатели которых не отчисляют средства в страховые фонды. Он отметил, что, по оценкам правительства, в регионе трудоустроены по «серым» схемам порядка 100 тыс.

— те средства, которые не получила областная система здравоохранения», — прокомментировал эти цифры Баринов. «Эти 674 млн руб. человек — это количество людей, оставшихся в реестрах по оплате страхования из областных средств после их очистки от «неправомерно застрахованных» сотрудников силовых ведомств. Он подчеркнул, что 100 тыс.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Илья Баринов: Регион заплатил 674 млн руб. страховых взносов за неофициально трудоустроенных
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В этом разделе также

Ещё почитать

комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *

Подписаться на комментарии
Илья Баринов: Регион заплатил 674 млн руб. страховых взносов за неофициально трудоустроенных