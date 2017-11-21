Илья Баринов: Регион заплатил 674 млн руб. страховых взносов за неофициально трудоустроенных

за граждан, трудоустроенных в теневом секторе экономике. Областной бюджет в 2017 году перечислил в фонд обязательного медицинского страхования 674 млн руб. Об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер правительства региона Илья Баринов.

человек, работодатели которых не отчисляют средства в страховые фонды. Он отметил, что, по оценкам правительства, в регионе трудоустроены по «серым» схемам порядка 100 тыс.

— те средства, которые не получила областная система здравоохранения», — прокомментировал эти цифры Баринов. «Эти 674 млн руб. человек — это количество людей, оставшихся в реестрах по оплате страхования из областных средств после их очистки от «неправомерно застрахованных» сотрудников силовых ведомств. Он подчеркнул, что 100 тыс.

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