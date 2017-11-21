В Южный парк перенесут девять елей с калининградского автовокзала

Об этом LiveKenig сообщили в пресс-службе регионального министерства развития инфраструктуры. Девять елей с калининградского автовокзала перенесут в Южный парк.

Речи о вырубке не ведётся', — уточнили в министерстве. 'Деревья выкопают аккуратно, погрузят и отвезут в парк Южный.

Они посчитали, что без деревьев территория вокзала опустеет. Работы с елями обеспокоили местных жителей.

Вышел посмотреть, а там их подкапывают, корень у одного дерева уже отрубили. 'Ехал платить партийные взносы, увидел, что какая-то суета у автовокзала. Переносить их нельзя, они пропадут', — рассказал LiveKenig калининградец Михаил Цуканов.

На въезде хотят заменить асфальт и дорожные знаки. В ближайшее время территорию калининградского автовокзала планируют реконструировать.

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