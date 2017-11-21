Глава Роструда посоветовал россиянам меньше праздновать и больше работать

Об этом чиновник рассказал в интервью ТАСС. Глава Роструда Всеволод Вуколов посоветовал россиянам меньше праздновать и уделять больше времени работе.

Но мне кажется, мы очень много празднуем, и я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. 'Праздников профессиональных очень много, я с большим уважением отношусь ко всем профессиям. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха', — заявил Вуколов.

Они хотели бы отмечать эту дату официально. Ранее стало известно, что более половины россиян считают годовщину Октябрьской революции важным праздником.

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