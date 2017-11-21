Владельцам «Альбатроса» разрешили построить физкультурно-оздоровительный комплекс на Московском проспекте

21-11-2017 18:46

ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ

21-11-2017 17:41

В котельной поезда Калининград - Москва белорусские таможенники нашли двух варанов (фото)

21-11-2017 17:37

IT-компания "БАРС Груп" планирует открыть предприятие-резидента ОЭЗ

21-11-2017 17:05

В Южный парк перенесут девять елей с калининградского автовокзала

21-11-2017 16:41

Население Китая достигло 1,399 млрд человек

21-11-2017 16:39

Бывший футболист "Балтики" во время матча в Калининграде сломал ребро и повредил лёгкое

21-11-2017 15:46

За счет продажи муниципального имущества в 2018 году власти Калининграда хотят получить 40 млн руб.

21-11-2017 15:19

Глава Роструда посоветовал россиянам меньше праздновать и больше работать

21-11-2017 14:58

Алиханов: Мутко ставит Калининградскую область в пример в вопросах подготовки к ЧМ-2018

21-11-2017 13:45

В Калининграде нет света на 14 улицах (список)

21-11-2017 13:35

Верховный суд разъяснил, как сделать перепланировку балкона

21-11-2017 13:09

Финансовый эксперт из Мексики: доверие клиентов TeleTrade — наша награда

21-11-2017 12:57

Областной минсоц отказывается от проекта «Большая поляна»

21-11-2017 12:53

Удобный сайт для просмотра фильмов и сериалов онлайн

21-11-2017 12:48