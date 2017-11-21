За счет продажи муниципального имущества в 2018 году власти Калининграда хотят получить 40 млн руб.

Согласно проекту документа предполагается, что в следующем году бюджет областного центра может получить 70 млн руб. Администрация Калининграда внесла в городской совет депутатов программу приватизации муниципального имущества на 2018 год. из указанной суммы — средства, подлежащие уплате в рассрочку по договорам, заключенным в 2014–2017 годах. При этом 30 млн руб.

В прогнозный перечень включено 33 объекта, которые в основном представляют из себя нежилые здания и помещения. Непосредственно за счет продажи имущества в 2018 году планируется получить 40 млн руб. м на Советском проспекте, 128. Самая большая начальная цена — у подвала площадью 201,5 кв. Власти Калининграда предполагают, что объект будет продан за 6,6 млн руб.

кв. В перечень также включено здание площадью 8,8 тыс. Ялтинской, 66. м, расположенное на ул. За 4,4 млн руб. Его начальная цена составляет 5 млн руб. Красной, 119–121 (134,7 кв. администрация рассчитывает продать помещение на ул. — помещение на Советском проспекте, 65 (125,1 кв. м), а за 4,1 млн руб. В 3,5 млн руб. м). Краснодонской, 3–5 (106,3 кв. оценено помещение на ул. За помещения площадью 62,2 кв. м). м на Майском переулке, 3 власти хотят получить 2 млн руб. м и 80,5 кв. соответственно. и 2,6 млн руб. 9 Апреля, 52–58 (65,1 кв. Начальная цена помещения на ул. Тельмана, 35 (46,9 кв. м) — 2,1 млн руб., на ул. Степана Разина, 31 (41,7 кв. м) — 1,5 млн руб., а на ул. м) — 1,4 млн руб.

руб. Начальная цена 22 объектов в перечне муниципального имущества, готового к приватизации, составляет от 129 до 700 тыс. Среди них также представлены нежилые помещения, хозпостройки, гаражи, а также недействующая водонапорная башня на переулке Судостроительном, 7.

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