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Алиханов: Мутко ставит Калининградскую область в пример в вопросах подготовки к ЧМ-2018

Общество
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Об этом в эфире радио 'Комсомольская правда — Калининград' рассказал глава региона Антон Алиханов.  Заместитель председателя правительства России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики и руководитель Российского футбольного союза Виталий Мутко поставил Калининградскую область в пример в вопросах подготовки объектов к ЧМ-2018.

Если раньше мы были в 'красной зоне' практически по всем мероприятиям, то сейчас Виталий Мутко ставит нас в пример в качестве таких положительных изменений, потому что ситуация серьёзно сдвинулась вперёд', — рассказал Алиханов. 'Только сегодня говорили по конференц-связи с Виталием Леонтьевичем о том, как у нас проходит подготовка.

Он заявил, что благоустройство вокруг стадиона на Октябрьском острове вызывает беспокойство.  Виталий Мутко посетил Калининградскую область в августе.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Алиханов: Мутко ставит Калининградскую область в пример в вопросах подготовки к ЧМ-2018
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Алиханов: Мутко ставит Калининградскую область в пример в вопросах подготовки к ЧМ-2018