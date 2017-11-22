Население Китая достигло 1,399 млрд человек

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности страны. В Китае стало насчитываться 1,399 млрд человек.

К 2020 году ожидается 1,42 млрд жителей Китая. За 2016 год число граждан Китая выросло на миллион.

При этом отмечается, что в последние годы население Китайской Народной Республики стремительно стареет. Трудоспособных жителей в возрасте 16–60 лет сегодня насчитывается более 65% от общего числа. Сегодня людей старше 60 лет насчитывается 16,7% от общего числа населения.

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