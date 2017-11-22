Владельцам «Альбатроса» разрешили построить физкультурно-оздоровительный комплекс на Московском проспекте

Срок действия документа — до 17 сентября 2019 года. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало ООО «Альбатрос-Регион» разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на Московском проспекте в Калининграде.

Общая площадь объекта составит около 9,6 тыс. На земельном участке с кадастровым номером 39:15:133009:2188 появится здание с попеременной этажностью от 2 до 4 этажей в высоту. м, а строительный объем — 40 тыс. кв. м. куб.

Они также владеют ООО «Альбатрос-парк», ООО «Спортивный Клуб «Альбатрос» и другими компаниями. По данным ЕГРЮЛ, учредителями компании «Альбатрос-Регион» выступают Сергей Беланов (владеет 60 % уставного капитала) и Людмила Беланова (40 %).

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