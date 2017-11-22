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В Калининграде больше недели не могли извлечь из захламлённой квартиры умершего хозяина

Общество
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При жизни мужчина натаскал в дом столько хлама, что туда не могла войти полиция. В калининградской квартире больше недели пролежало тело умершего хозяина. Журналист LiveKenig встретился с жителями дома по ул. Утрамбованные завалы мусора пришлось разбирать спасателям. Киевской, 111, которые рассказали, как около десяти дней жили рядом с мёртвым соседом.

Киевской начали жаловаться в субботу 11 ноября. На жуткий запах в подъезде жильцы дома № 111 по ул. Её жилец ни с кем не общался, и годами таскал в квартиру хлам с окрестных помоек. Они предположили, что запах исходит из квартиры № 7 на третьем этаже.  Соседи предположили, что с ним что-то случилось, так как около двух недель его никто не видел. Люди тщетно стучали в запертую дверь.

Пришли двое полицейских, постучали, в ответ тишина. 'В среду, 15 ноября мы вызвали полицию, так как запах усиливался и в подъезде, и в квартирах. Они взломали дверь, но зайти внутрь не смогли — весь коридор до потолка был утрамбован мусором! Вызвали представителей управляющей компании и спасателей. Один из полицейских посветил внутрь фонариком, ничего, конечно, не увидел. Оставалась небольшая дыра, в которую пролазил хозяин квартиры. При этом дверь была закрыта на ключ изнутри, было понятно, что кто-то внутри есть! Сказал, что никого там нет, а запах из-за гниющих продуктов. Только искать хозяина не захотели', — рассказала жительница дома Людмила Петровна.

Фото: Александр Подгорчук Вход в квартиру, заваленную мусором.

Через день-два трупный запах в подъезде стал таким едким, что от него выворачивало наизнанку. Полицейские закрыли квартиру и ушли. Было совершенно ясно, что в квартире разлагается тело.  Войти в дом стало невозможно, ядовитый смрад сшибал с ног, по вентиляционным каналам проникал в квартиры жильцов.

В полиции им ответили, что без коммунальщиков ничего не могут сделать. В субботу, 18 ноября с самого утра жильцы снова начали бить во все колокола.

Мы даже сделали сообщение на горячую линию губернатора. 'Лично я звонила в управляющую компанию, дежурному мэрии, они сказали, что в курсе ситуации. Это было уже после 15:00. Только после этого, примерно через 40 минут приехали спасатели. Частично освободили коридор от хлама, завалили полподъезда! Они открыли дверь и надели маски. Такого зрелища, что мы увидели в этой квартире, мы никогда не видели. Дышать было невозможно. Чтобы найти тело в однокомнатной квартире площадью около 30 м2, им понадобилось несколько часов!' — говорит Людмила Петровна. Даже полицейский был изумлён.

Светлана, жительница четвертого этажа говорит, что, по словам полицейского, усопший сосед был инженером с двумя высшими образованиями. Уже поздно вечером тело мужчины с трудом удалось извлечь из груды мусора. Нашли его мёртвым на полке, где он пролежал около двух недель. 

Жители дома позвонили в управляющую компанию, потребовали уборки подъезда, дезинфекции квартиры и лестничной площадки. Выставленные из квартиры груды барахла простояли в подъезде до понедельника. Лестницу с первого по третий этаж засыпали порошком хлора, но на четвёртом и пятом этаже стоит всё тот же смрад. 20 ноября хлам из подъезда вывезли.

Очевидно, что он был психически болен, развел ужасную антисанитарию! 'Я была ещё ребёнком, а он уже всё тащил в квартиру с помоек. Это было невозможно! Когда он готовил пищу, смрад не выветривался по несколько дней. Он из городской квартиры сделал звериную нору. Человек жил в муниципальной квартире, у него были огромные долги за коммуналку, ему отключили электричество, газ. И никто не принимал никаких мер , просто никто не хотел этим заниматься', — возмущается Светлана.  Мы писали жалобы на него около 15 лет.

На место приехали участковые уполномоченные полиции. В УМВД по Калининградской области пояснили, что первое сообщение о трупном запахе в подъезде поступило от жильцов дома 15 ноября. Вызвали представителей управляющей компании, вскрыли дверь и обнаружили груды мусора. Дверь им никто не открыл. Смрад действительно ощущался, но при визуальном осмотре жилья, насколько это было возможно сделать, полицейские ничего не обнаружили.

В присутствии коммунальщиков опять вскрыли дверь, вызвали сотрудников МЧС, начали разбирать хлам. 18 ноября сотрудников полиции вызвали снова. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть не криминальная, человек скончался около трёх недель назад.  Под завалами и обнаружили труп хозяина квартиры.

В этом вопросе и что касается извлечения тела из квартиры, мы все предприняли. 'Управляющая компания отвечает за эксплуатацию и обслуживание мест общего пользования. Вывезли хлам из коридоров, лестницы посыпали хлоркой', — пояснила заместитель директора управляющей компании ООО 'Теплосервис' Инна Димитренко.

Полицейские первый раз приехали и уехали, так как не смогли пройти в квартиру. Замдиректора говорит, что лично вызывала туда МЧС, полицию и состыковывала их.

Для этого есть специальные службы, с масками, обмундированием, оборудованием, которые могут туда попасть и работать в таких условиях. 'Тоже странная позиция, мы вам тело оставим, что хотите, то и делайте с ним! Её задача улицы убирать!' — возмущается Инна Димитренко. Дворник плакала, потому что не может работать в таких условиях.

Чтобы очистить жильё, нужно минимум два КамАЗа. Что касается вывоза мусора из квартиры, то у неё есть собственник — муниципалитет. УК не может это сделать за счёт остальных жильцов.

Потребовали, чтобы они в кратчайшие сроки освободили помещение и произвели его дезинфекцию. 'Мы написали в комитет городского хозяйства администрации Калининграда и в комитет муниципального имущества. Мы сами озабоченны этим вопросом, и ждём действий от собственника ', — сообщила Инна Дмитриенко.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининграде больше недели не могли извлечь из захламлённой квартиры умершего хозяина
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В Калининграде больше недели не могли извлечь из захламлённой квартиры умершего хозяина