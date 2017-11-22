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Снова плохо: жители Острова недовольны автобусами, которые вернулись после открытия мостов

Общество
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Об этом LiveKenig сообщили местные жители. Жители Октябрьского острова в Калининграде после открытия движения через мосты Высокий и Деревянный и восстановления маршрутной сети снова недовольны работой общественного транспорта.

Генерала Павлова Екатерина. 'Автобусы №40 все старые, с грязными сиденьями, мы уже привыкли ездить на новых белорусских', — рассказывает LiveKenig читательница с ул.

Кроме того, не на всех остановках есть информация об интервалах в движении транспорта. Что касается маршрутки №72, то она, по мнению калининградцев, ходит очень редко, и люди её на остановках не ждут. Люди по-прежнему ждут автобус №45 —он хоть и ходил редко, но всегда по расписанию.

Как закрыли на ремонт Деревянный, туда перестали заезжать автобусы №40 и 46 и маршрутки №72. Трамвайное сообщение с Островом было прервано в 2016 году с началом реконструкции моста Высокого. Вместо них сначала запустили маршрутку №95, но затем вместо нее автобус №45, а также 46.

Ранее власти обещали пустить автобусы и маршрутки только после сдачи объектов. По прежней схеме (без трамваев) общественный транспорт поехал на Остров с 20 ноября. Движение пассажирского транспорта решили открыть раньше по просьбе пассажиров.

По предварительной информации, это случится в начале 2018 года. Что касается трамваев, то их запустят после обустройства контактной сети.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Снова плохо: жители Острова недовольны автобусами которые вернулись после открытия мостов
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Снова плохо: жители Острова недовольны автобусами, которые вернулись после открытия мостов