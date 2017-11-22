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Калининград попал в список городов с неблагополучной экологической обстановкой

Общество
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Минприроды РФ. Калининград назван в числе из самых неблагополучных городов России по экологической обстановке.

В десятку наиболее благополучных вошли Набережные Челны, Казань, Воронеж, Магас, Вологда, Горно-Алтайск, Оренбург, Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ. Министерство составило экологический рейтинг российских городов. Москва и Санкт-Петербург оказались на 16-м и 26-м местах соответственно, уточняет РИА Новости.

Он формируется ежегодно с 2013 года, но в этот раз методика была доработана. Рейтинг составлен на основе данных, предоставленных властями крупных муниципальных образований на территориях всех регионов страны. Всего в списке 103 города с населением более 100 тысяч человек. Главными критериями стали результаты работы городских властей по охране окружающей среды.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Калининград попал в список городов с неблагополучной экологической обстановкой
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Калининград попал в список городов с неблагополучной экологической обстановкой