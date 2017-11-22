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Администрация Светлого допустила нарушения при проведении аукциона на благоустройство

Общество
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Калинина, 2 в Светлом. Администрация Светловского городского округа нарушила закон о контрактной системе при проведении электронного аукциона на право благоустройства территории перед Дворцом культуры по ул.

Максимальная стоимость контракта составляла 6,72 млн руб. Как указано в карточке госзакупки, в октябре этого года муниципалитет объявил аукцион на выполнение работ по организации наружного освещения, перекладке плитки, установке ограждения, скамеек, урн, велопарковки на площади перед Дворцом культуры в центре Светлого. и в итоге выигравшее тендер. В аукционе приняли участие три компании: ООО «Монтаж Сервис», ООО «Лестер» и ООО «Сервис-Партнер», предложившее самую низкую цену 5,95 млн руб.

По мнению компании, срок оплаты в контракте установлен с неправильным моментом начала отсчета. Однако на действия заказчика поступила жалоба от ООО «Центр поставок Профит» из города Сочи Краснодарского края. Также в документации об электронном аукционе не назывался размер обеспечения исполнения контракта, срок, порядок предоставления указанного обеспечения и требования к нему. В самом тексте закупки не были четко прописаны условия о порядке, сроках оплаты и приемки выполненных работ.

Помимо прочего, так как заказчик не прописал конкретный срок окончания действия контракта, было невозможно определить срок действия банковской гарантии.

В действиях администрации Светловского городского округа присутствуют факты нарушения закона о контрактной системе. Комиссия регионального УФАС, рассмотрев жалобу «Центра поставок Профит», признала ее обоснованной. В связи с этим УФАС выдало предписание устранить нарушения, но итоги аукциона не отменило.

Должностные лица, нарушившие закон, будут привлечены к административной ответственности.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Администрация Светлого допустила нарушения при проведении аукциона на благоустройство
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Администрация Светлого допустила нарушения при проведении аукциона на благоустройство