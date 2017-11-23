«Ростех» против «Ростелекома»: битва за цифровизацию калининградской медицины

Об этом сообщил директор АО «БАРС Груп» Тимур Ахмеров во время пресс-конференции, посвященной открытию офиса в Калининградской области. Компания из Казани «БАРС Груп», занимающаяся разработкой программного обеспечения для государственного сектора, решила создать филиал в Калининграде, чтобы воспользоваться льготами Особой экономической зоны. По его словам, первоначально компания намерена работать в регионе через свой филиал, позже готова зарегистрировать дочернюю компанию.

В качестве директора калининградского филиала журналистам был представлен Максим Благинин.

Ежегодно на поддержку регионального сегмента информационной системы «Барс Здравоохранение» в рабочем состоянии и на актуализацию отдельных модулей из областного бюджета выделяют 12 млн руб. В Калининградской области продукты «БАРС-Груп» получили широкое распространение в образовательной сфере («Контингент») и в системе здравоохранения. Дополнительно медицинские учреждения из собственных средств ежегодно приобретают лицензии на право использования медицинской информационной системы. Соответствующие данные в ходе пресс-конференции озвучил вице-премьер областного правительства Илья Баринов. руб. По данным портала госзакупок, в 2017 году районные больницы и поликлиники предусмотрели на эти цели от 30 до 50 тыс.

По всей России есть 90 тысяч электронных рабочих мест врачей. «В системе есть огромное количество доработок, которые модернизируются и автоматизируются. Соответственно, это вопрос экономии средств, что делается не какой-то специализированный для Калининградской области продукт, который невозможно создать за десятки и сотни миллионов и сопровождать, — это дорого», — сообщил Тимур Ахмеров. И действия, направленные на развитие программного продукта в целом, — это не затраты конкретного региона, это затраты, которые собираются из маленьких лицензионных платежей, и за их счет производится доработка продукта, его поддержание, повышение безопасности и функциональности.

«В нашем акционерном капитале есть “Ростех”, и совместно с национальным центром информатизации корпорации мы являемся исполнителями развития контрактов ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Рассказывая об организационной структуре, он отметил, что «БАРС Груп» входит в число активов корпорации «Ростех». ред.). — Прим. Это огромный монстр, с безумным количеством данных», — рассказал Ахмеров RUGRAD.EU.

Контракты на внедрение, техническую поддержку и доработку системы преимущественно доставались ПАО «Ростелеком». В Калининградской области «БАРС Груп» напрямую до последнего времени являлось исполнителем только одного государственного контракта. Только в ноябре 2017 года больницы области подписали с ней 54 контракта на сумму от нескольких тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Однако с осени этого года среди победителей аукционов аналогичного профиля появилось ООО «БАРС-медицина». «БАРС-Медицина» оказалась единственным участником профильного конкурса. Речь идет о крупной централизованной закупке услуг через конкурсное агентство регионального правительства на сумму более 10 млн руб.

Согласно данным единого реестра юридических лиц, эта компания зарегистрирована по тому же адресу, что и «БАРС Груп», а ее учредителем является Тимур Ахмеров.

В беседе с RUGRAD.EU он отметил, что отношения «БАРС Груп» с областным правительством переживали разные периоды, но на рубеже 2016–2017 года удалось наладить понимание по использованию продуктов.

Мы же не являемся тем, кто закрывает все потребности региона в цифровой экономике: есть инфраструктура, каналы связи, мы не претендуем на то, чтобы быть монополистами, потому что это зло», — прокомментировал Ахмеров. «В 2016–2017 году мы достигли оптимальной конфигурации того, кто за что отвечает.

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