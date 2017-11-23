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» » Заместителем председателя Общественной палаты стал экс-министр по соцполитике Олег Грознецкий

Заместителем председателя Общественной палаты стал экс-министр по соцполитике Олег Грознецкий

Общество
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Об этом LiveKenig сообщил пресс-секретарь ОП Николай Акимов. Экс-министр по социальной политике Калининградской области Олег Грознецкий избран заместителем председателя региональной Общественной палаты.

За её кандидатуру на пост председателя ОП проголосовали 29 человек.  Грознецкий стал заместителем Ольги Аринцевой.

министра социальной политики Калининградской области. Он работал заведующим Балтийским бюро — специальным корреспондентом 'Первого канала'. В сентябре 2010 года Грознецкий был назначен и.о. За время работы на телевидении освещал вооружённые конфликты на таджикско-афганской границе, боевые действия в Дагестане, Чеченской Республике и Ливане, секторе Газа, израильско-палестинский конфликт, массовые беспорядки в Киргизии, боевые действия в Южной Осетии. 

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Заместителем председателя Общественной палаты стал экс-министр по соцполитике Олег Грознецкий
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Заместителем председателя Общественной палаты стал экс-министр по соцполитике Олег Грознецкий