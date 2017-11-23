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За размещение видов Кафедрального собора на сувенирах придётся платить
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» » За размещение видов Кафедрального собора на сувенирах придётся платить

За размещение видов Кафедрального собора на сувенирах придётся платить

Общество
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Об этом LiveKenig сообщила юрист учреждения Марина Матюнина. За изображение Кафедрального собора на сувенирах нужно будет платить.

Был период, когда его почти никто не использовал. 'Кафедральный собор как товарный знак был зарегистрирован ещё в 2001 году. Но за последние годы появилось огромное количество сувенирной продукции с различными видами собора', — рассказала Марина Матюнина. 

'Проще говоря, человек увидел на сувенире изображение и понял, что это Кафедральный собор', — пояснила Матюнина. Юрист добавила, что использованием товарного знака будет считаться размещение любого узнаваемого изображения Кафедрального собора на продукции, которая производится в коммерческих целях.

Каждый договор заключается индивидуально — в зависимости от объёмов, качества и количества выпускаемой продукции. Если у предпринимателей есть желание выпускать сувенирную продукцию с видами здания, они могут обратиться в администрацию учреждения и обговорить условия совместной работы.

Каждый предприниматель может просчитать себестоимость своей продукции, предполагаемую прибыль. 'Всё зависит от того, какие у данного бизнеса обороты. Это достаточно разумный подход, так как мы понимаем, что есть малый бизнес с небольшими оборотами, но при этом есть компании, которые выпускают качественную продукцию в больших объёмах', — сказала Марина Матюнина. Исходя из этого, мы найдём оптимальную сумму, чтобы не лишать людей возможности работать и не ставить их в невыгодную ситуацию.

Остальным предпринимателям администрация собора дала время для расчётов. Уже сегодня, по её словам, с несколькими изготовителями и продавцами такой продукции заключены годовые соглашения.

Далее могут быть применены санкции — иски в суд, обращения в правоохранительные органы, антимонопольный комитет и другие госструктуры, которые контролируют данный процесс. Матюнина также пояснила, что уже после Нового года администрация собора начнёт выставлять претензии предпринимателям, которые незаконно используют этот товарный знак.

Для личных, образовательных, культурных и других целей, когда человек не извлекает из этого доход, виды собора можно использовать неограниченно. Юрист объяснила, что закон касается только коммерческого использования видов Кафедрального собора.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: За размещение видов Кафедрального собора на сувенирах придётся платить
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За размещение видов Кафедрального собора на сувенирах придётся платить