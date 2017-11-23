На участке возле автовокзала, где росли десять елей, проложат дорогу для автобусов

Об этом в среду, 22 ноября, журналистам сообщила директор калининградского автовокзала Алёна Беликова. На месте перенесённых в парк Южный десяти пятиметровых елей, которые росли возле автовокзала, сделают дорогу, по которой будут ездить автобусы.

Это соответствует требованиям безопасности. Территория, где раньше росли ёлки, теперь нужна для организации въезда междугородних и международных автобусов.

Ёлки пересаживаем с разрешения, полученного в администрации города. 'Пересадка деревьев делается, чтобы обустроить въезд на территорию автовокзала. Дальше эти ёлки мы будем обслуживать в течение двух лет, но уже в парке Южном', — объяснила Беликова.

Ели выкопали с помощью специальной машины. Пересадка каждого из десяти деревьев обошлась в 30 тысяч рублей. Затем каждую ель подняли краном на большегруз с прицепом и перевезли в Южный парк. Принцип её работы прост: механизм обхватывает ствол дерева, после чего ножи подкапывают его, не повреждая корневой системы. Там деревья высадили в подготовленные лунки.

Многое зависит от того, как была проведена пересадка. Вероятность успешной пересадки деревьев не так уж высока — об этом рассказала LiveKenig сопредседатель общественной организации 'Экозащита' Александра Королёва. За годы они недополучали солнечного света, и если сейчас рассадить деревья подальше друг от друга, будут видны внешние недостатки крон. Кроме того, у автовокзала ели росли кучно, в один ряд.

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