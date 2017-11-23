По факту незаконной продажи 40 га земли под Гурьевском возбуждено уголовное дело

Об этом сообщается на сайте надзорного органа. По итогам проверки прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения закона при отчуждении земельных участков в Гурьевском городском округе.

В 2016 году КФХ, заявив, что оно является собственником расположенных на указанной земле зданий и сооружений, обратилось в агентство по имуществу Калининградской области с просьбой выкупить участки по льготной цене — определенной исходя из десятикратной ставки земельного налога. Было установлено, что крестьянско-фермерскому хозяйству были переданы на условиях безвозмездного пользования участки общей площадью 40 га. Земля была продана, однако прокуратура выяснила, что на ней нет никаких объектов, поэтому использованный порядок передачи участков был применен незаконно.

1 ст. Материалы проверки были переданы ОМВД по Гурьевскому району, которое возбудило дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

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