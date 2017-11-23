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» » Холдингу депутата Валерия Макарова разрешили построить три 16-этажных жилых дома на Батальной

Холдингу депутата Валерия Макарова разрешили построить три 16-этажных жилых дома на Батальной

Общество
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Батальной в Калининграде. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало ЗАО «Стеклопакет» разрешения на строительство трех 16-этажных многоквартирных домов на ул. Срок действия документов — до 23 октября 2023 года.

кв м, 19,1 тыс. На земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:6946, в границах садового товарищества «Янтарь» появятся три здания площадью около 24,7 тыс. м и 14,2 тыс. кв. м. кв. Первый дом рассчитан на 349 квартир, второй — на 272, а третий — на 191.

кв. По данным ЕГРН, участок под застройку площадью 17,7 тыс. Данная структура входит в холдинг «Калининградстройинвест», принадлежащий депутату городского совета Калининграда Валерию Макарову. м находится в собственности компании «Стеклопакет» с ноября 2016 года.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Холдингу депутата Валерия Макарова разрешили построить три 16-этажных жилых дома на Батальной
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Холдингу депутата Валерия Макарова разрешили построить три 16-этажных жилых дома на Батальной