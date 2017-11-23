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Рольбинов: Мы ожидаем, что на матчи ЧМ приедет много болельщиков на автомобилях

Общество
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Об этом в среду, 22 ноября, журналистам сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. На матчи чемпионата мира по футболу ожидают много болельщиков, которые приедут на автомобилях.

Суздальской. По словам чиновника, для них строится парковка на ул. Оттуда болельщиков будут доставлять на стадион на специальных шаттлах.

Чтобы снизить нагрузку на центр города и не загружать его в дни проведения матчей ЧМ, болельщики будут оставлять личный транспорт на перехватывающей парковке', — отметил Рольбинов.  'Мы ожидаем, что большое количество гостей приедут на собственных автомобилях.

Суздальской завершат в первом квартале 2018 года. Автобусы-шаттлы будут обозначены латинской буквой S. Чиновник рассказал, что работы по обустройству парковок на ул. Всего планируется открыть четыре маршрута — к стадиону, фан-зоне, вокзалам и парковке. 

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: Рольбинов: Мы ожидаем что на матчи ЧМ приедет много болельщиков на автомобилях
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Рольбинов: Мы ожидаем, что на матчи ЧМ приедет много болельщиков на автомобилях