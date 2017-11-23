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Многотысячные штрафы и лишение свободы: Госдума ужесточит наказание для живодёров

Общество
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В Госдуме в среду, 22 ноября в первом чтении принят законопроект, ужесточающий наказание для живодёров, пишет Интерфакс. За издевательства над животными придётся заплатить десятки тысяч рублей штрафа либо сесть в тюрьму.

Живодёры могут быть привлечены к исправительным работам на год, арестованы на полгода либо ограничены в свободе на 12 месяцев. В соответствии с документом, каждый поднявший руку на собаку, кошку или другое животное, может быть наказан штрафом от 80 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до трёх лет.

Самые жёсткие санкции предусмотрены для тех, кто увечит или убивает животных из хулиганских или корыстных побуждений. Тяжесть наказания зависит от того, какой вред был причинён пострадавшим. Ответить за свои действия придётся и тем, кто издевается над животным в присутствии малолетних детей или выкладывает живодёрские видеозаписи в интернете.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Многотысячные штрафы и лишение свободы: Госдума ужесточит наказание для живодёров
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Многотысячные штрафы и лишение свободы: Госдума ужесточит наказание для живодёров