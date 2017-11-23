В Калининграде простятся с 33-летней основательней фонда помощи онкобольным "Луиза"

О месте и времени прощания сообщили близкие Маргариты. В Калининграде попрощаются с одной из основательниц фонда помощи раковым больным 'Луиза' Маргаритой Барскаускене, скончавшейся в понедельник, 20 ноября.

Все желающие могут прийти проститься с Маргаритой. Панихида состоится в четверг, 23 ноября в церкви на Тенистой аллее, 39Б в 13:00.

Средства на её лечение помогали собирать неравнодушные калининградцы. Женщина 12 лет боролась с тяжёлым недугом — лейкозом смешанного фенотипа и лимфомой Ходжкина. Барскаускене была одной из основательниц фонда помощи онкобольным.

Вот один из них: Маргарита работала над книгой, отрывки из которой публиковала в соцсетях.

И чувствуем себя отстающими. 'Мы смотрим на друзей, занимающихся спортом, делом, - да чем угодно! Успеть пожить. В перерывах, между ухудшениями, носимся сломя голову, чтобы успеть. Именно счастье. И не замечаем, что в этом главное наше счастье. Болезнь не только забирает, но и дает и ее главный дар - ощущение реальности жизни'.

Она скончалась в клинике в Санкт-Петербурге. В понедельник, 20 ноября, Маргариты не стало.

Материал к публикации подготовил