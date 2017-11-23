Эксперт назвал возможные сроки отмены паспортов в России

Об этом сообщил основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин, пишет 'РИА Новости'. России через 15-20 лет паспорта могут заменить на контроль биометрических данных.

По его словам, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет с точностью идентифицировать человека без бумажных документов. Ханин уточнил, что технологии позволяют заменить документы на контроль биометрических данных уже сейчас. Но для отмены паспортов нужны изменения в законодательстве.

Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15-20 лет', — заявил он. 'В ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому ещё не готовы.

Материал к публикации подготовил