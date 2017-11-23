В Минтруде призвали не беспокоиться из-за роста безработицы

Об этом 'РИА Новости' заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова. Рост официальной безработицы, который регистрировался в России в течение последних недель, не вызывает опасений.

По прогнозу, безработица должна снизиться в ближайшие три года. Чиновница отметила, что число вакансий превышает количество безработных, а программы трудовой мобильности и переобучения работают хорошо.

У нас требуются рабочие руки. 'Мы не видим этих рисков, по крайней мере, сейчас у нас нет предпосылок, чтобы об этом говорить. Прогноз на ближайшие три года — мы ожидаем снижение безработицы и по методологии международной организации труда', — рассказала Ельцова.

Про словам чиновницы, в России менее миллиона безработных, а количество открытых вакансий составляет от одного до полутора миллионов. Она отметила, что в ближайшие два года программу переобучения распространят на другие регионы.

Наш общероссийский банк вакансий позволяет узнать все об инфраструктуре того региона, куда вы решите поехать. 'Страна большая, мы предоставляем и возможность переезда, и возможность получения информации по новому месту работы. Да, это объемы не очень большие, по приглашению работодателей переезжают около 10-11 тысяч в год, это объемы незначительные, но этот инструмент существует, поэтому мы не видим опасности и рисков, что у нас резко возрастет регистрируемая безработица', — рассказала Елаева. Другое дело, что человек не всегда принимает решение переехать, поэтому у нас постоянно есть территориальные диспропорции по Российской Федерации и мы предлагаем гражданам помощь в переезде.

Около 20% отметили, что никто в их семье не имеет работы. // Ранее опрос показал, что россияне ожидают снижения уровня доходов.

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