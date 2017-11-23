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Депутат: калининградские студенты стали чаще пользоваться пригородными поездами

Общество
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Об этом LiveKenig в четверг, 23 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал депутат Александр Никулин.  В бюджет Калининградской области на 2018 год заложили в полтора раза больше денег для компенсации затрат на обеспечение льготного проезда в пригородном железнодорожном транспорте для студентов, чем было предусмотрено на эти же цели в 2017 году.

Льгота какая раньше была, пятидесятипроцентная, так и остаётся. 'Ежегодно мы принимаем этот закон, и на этот раз ничего не поменялось. В полтора раза практически на это бюджет вырос', — сообщил Никулин.   Просто услуга стала более востребованной, поэтому увеличилась общая сумма.

Такое увеличение статьи расходов связано с тем, что услуга пригородного железнодорожного сообщения стала более востребованной у местных студентов.  По словам депутата, на компенсацию железнодорожникам на 2018 год в региональном бюджете заложено порядка 7,5 млн рублей, тогда как в 2017 году на эти цели выделили чуть более 5 млн рублей.

Как показывает анализ, очень сильно повлияло на статистику то, что в Гурьевск запустили дополнительное железнодорожное сообщение', — уточнил Никулин. 'Наши студенты стали пользоваться этой льготой.

Материал к публикации подготовил dess.
Теги: Депутат: калининградские студенты стали чаще пользоваться пригородными поездами
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Депутат: калининградские студенты стали чаще пользоваться пригородными поездами