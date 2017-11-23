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Правительство области разрешило строить рынок на земле Стеллы Агаевой в Калининграде

Общество
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Тихорецкой, 2 в Калининграде. Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области выдало физическому лицу разрешение на строительство рынка на ул. Срок действия документов — до 24 апреля 2018 года.

м будет размещен на участке с кадастровым номером 39:15:150801:12. Формально объект площадью 862 кв. По данным ЕГРН, собственником земли с 2012 года является директор и соучредитель ООО «Благоустройство» Стелла Агаева.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Правительство области разрешило строить рынок на земле Стеллы Агаевой в Калининграде
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Правительство области разрешило строить рынок на земле Стеллы Агаевой в Калининграде