Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий забирать машины инвалидов на штрафстоянки

Об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщает РИА Новости. В Госдуму будет внесён законопроект, запрещающий эвакуировать автомобили инвалидов на штрафстоянки.

Эвакуировать машины людей с ограниченными возможностями «кощунственно и антисоциально», цитирует агентство депутата Госдумы Ярослава Нилова. Поправки в Административный кодекс будут внесены по просьбе общественных организаций, которые занимаются защитой прав инвалидов.

Законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время, уточнил Нилов. По мнению депутата, достаточно просто перемещать транспортные средства инвалидов в те места, где нет помехи для общего движения.

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