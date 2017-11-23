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В Калининградской области решили не менять размер взноса за капремонт

Общество
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Об этом LiveKenig в четверг, 23 ноября, после заседания профильного комитета облдумы рассказал депутат Александр Никулин. Ежемесячный взнос за капремонт в Калининградской области сохраняется в прежнем размере — 5,9 рубля за один квадратный метр.

До окончательного формирования бюджета на 2018 год было не ясно, в каком объёме программа капремонта будет финансироваться регионом. Как ранее писал LiveKenig, региональные чиновники до последнего момента не могли сказать точно, планируется ли повышать размер взноса.

На этом уровне тариф держится в регионе уже несколько лет. В 2017 году собираемость взносов за капремонт с населения превысила уровни прошлых лет и на сегодняшний момент составляет 83–85%.  В 2017 году тариф для обязательного ежемесячного платежа за капремонт в Калининградской области составляет 5,9 рубля за квадратный метр собственности.

Материал к публикации подготовил Adimas.
Теги: В Калининградской области решили не менять размер взноса за капремонт
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В Калининградской области решили не менять размер взноса за капремонт