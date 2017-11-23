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Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра строительства региона Кушхова и других фигурантов дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Острове
23-11-2017 11:21  
» » Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра строительства региона Кушхова и других фигурантов дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Острове

Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра строительства региона Кушхова и других фигурантов дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Острове

Общество
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Мосгорсуд не удовлетворил жалобу юристов экс-министра строительства области Амира Кушхова, заместителя начальника департамента строительного контроля 'Регионального управления заказчика капитального строительства' Сергея Трибунского и топ-менеджера компании «ГлобалЭлектроСервис» Хачима Эристова на постановление об очередном продлении срока пребывания под стражей. Фигуранты дела о мошенничестве при строительстве стадиона для Чемпионата мира по футболу останутся под арестом в Москве как минимум до 5 февраля 2018 года. Соответствующее постановление Мосгорсуда было вынесено 22 ноября.

Изначально дела Кушхова, Эристова и Трибунского рассматривались отдельно. Обращает на себя внимание, что на этот раз суд рассматривал жалобу в рамках одного производства по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Это позволяет предположить, что теперь они объединены.

Отметим, что срок содержания под стражей обвиняемым продлевается уже второй раз, ни одно из промежуточных постановлений Тверского районного суда команде защиты чиновников и топ-менеджера «ГлобалЭлектроСервиса» пока не удалось обжаловать.

По информации из источников в правоохранительных органах, речь идёт о нарушениях при исполнении госконтракта на инженерную подготовку (отсыпку) территории для строительства «Арены Калининград». До настоящего времени официальной информации о том, какие обвинения предъявлены этим фигурантам и в каких именно хищениях их подозревают, не было опубликовано.

Он заявил, что лично инициировал проверку в отношении экс-министра строительства. Единственным публичным лицом, прокомментировавшем арест Кушхова, стал заместитель полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.

Он работал со всеми нами. «Он работал не только вместе со мной. Во-вторых, он был взят под стражу благодаря проверке, которая была инициирована мною лично. Это раз. Не только в прокуратуру, но и в Следственный комитет. Распоряжения были даны контрольно-счетному управлению, была проведена проверка, и документы отправлены в Генеральную прокуратуру. Наконец-то, слава богу, они нашли возможность реализоваться», — рассказал в конце сентября полпред президента. Эти документы пролежали там практически год.

Материал к публикации подготовил Honna.
Теги: Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра строительства региона Кушхова и других фигурантов дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Острове
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Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра строительства региона Кушхова и других фигурантов дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Острове