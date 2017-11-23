Министр сельского хозяйства о ЧС в Калининградской области: За годы работы не видела такой ситуации

Такое мнение в четверг, 23 ноября, высказала глава регионального минсельхоза Наталья Шевцова, передаёт 'РБК-Калининград'. Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве Калининградской области продолжалась практически весь год.

В 2017 году мы дважды только официально объявляли режим ЧС в сельском хозяйстве, но мы прекрасно понимаем, что чрезвычайная ситуация продолжалась практически весь год', — рассказала Шевцова. 'Я не могу сказать, что такого не было никогда, но за мои годы работы не видела такой ситуации.

Эта сумма снизилась до 302 млн рублей после проведения экспертизы. Чиновница отметила, что подтверждённые данные по ущербу, который понёс аграрный сектор, составили 398 млн рублей. Окончательное решение о выплатах компенсаций регионам, пострадавшим от непогоды, примет Минсельхоз РФ.

Позже власти объявили о введении режима ЧС. Практически сразу же стало известно, что режим чрезвычайной ситуации объявлен в ряде других муниципалитетов. 9 октября стало известно, что в Зеленоградском округе затопило улицы сразу в нескольких посёлках: в Сосновке, Рощино, Куликово, Малиновке. В связи с этим калининградские фермеры прогнозируют внушительные потери урожая из-за подтопления полей.

Материал к публикации подготовил