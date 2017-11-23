Калининградский корабль-исследователь "Янтарь" отправится на поиски пропавшей аргентинской подлодки

Такое распоряжение отдал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, пишут Известия со ссылкой на пресс-службу ведомства. Исследовательский корабль ВМФ России 'Янтарь' отправится на поиски пропавшей аргентинской субмарины.
'Янтарь' способен вести исследования на глубине до шести километров, напоминает издание. Судно-гидрограф, построенное в Калининграде, оборудовано двумя глубоководными аппаратами.
Они будут искать пропавшую подлодку с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата 'Пантера плюс', сообщает РИА Новости. В район поисковой операции также направлены специалисты-спасатели ВМФ РФ.
На боту лодки 44 члена экипажа. Дизельная субмарина 'Сан-Хуан' перестала выходить на связь 15 ноября. Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил Аргентине помощь в поиске пропавшего судна.Материал к публикации подготовил Honna.