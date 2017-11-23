В Калининградской области работница санатория обокрала инвалида-колясочника, подсмотрев PIN-код карты

23-11-2017 17:45

Советский быт и социальные проблемы: калининградка выиграла два президентских гранта на арт-проекты

23-11-2017 17:21

Алиханов: В Калининграде недособирается налога на недвижимость до 1 млрд руб. в год

23-11-2017 16:24

Министр сельского хозяйства о ЧС в Калининградской области: За годы работы не видела такой ситуации

23-11-2017 15:23

Водитель и пассажирка рейсового автобуса рассказали подробности ДТП на проспекте Победы

23-11-2017 15:05

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий забирать машины инвалидов на штрафстоянки

23-11-2017 13:32

В Калининградской области решили не менять размер взноса за капремонт

23-11-2017 13:22

При столкновении автобуса и маршрутки пострадали два человека

23-11-2017 12:58

На выходных в Калининграде пройдут дожди

23-11-2017 12:51

В Советске Mazda сбила пьяного пешехода

23-11-2017 12:43

В Минтруде призвали не беспокоиться из-за роста безработицы

23-11-2017 12:31

Алиханов рассказал о глобальной задаче правительства Калининградской области

23-11-2017 12:19

Калининградский корабль-исследователь "Янтарь" отправится на поиски пропавшей аргентинской подлодки

23-11-2017 12:13

День, когда мир сходит с ума: что такое "Чёрная пятница", и как сэкономить в этот день

23-11-2017 11:26

Мосгорсуд оставил под арестом экс-министра строительства региона Кушхова и других фигурантов дела о мошенничестве при строительстве стадиона на Острове

23-11-2017 11:21