Алиханов: В Калининграде недособирается налога на недвижимость до 1 млрд руб. в год

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ходе онлайн-интервью “Газете.ру” отметил, что региональное правительство “активно работает по фискальной тематике, на обеление рынка”.

Мы сейчас провели предварительный анализ того, сколько недособирается только в городе Калининграде налога на недвижимость. “Это глобальная наша задача - выведение зарплат из различных «серых» схем. То есть, по сути, если мы будем собирать эти недоимки, это значительно расширит наши возможности. По некоторым расчетам, от 800 миллионов до миллиарда рублей в год. Аналогичная ситуация и по другим муниципалитетам.”, - пояснил глава региона.

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