Алиханов рассказал о глобальной задаче правительства Калининградской области

Об этом губернатор рассказал в интервью изданию Газета.Ru. Антон Алиханов назвал выведение зарплат из серых схем глобальной задачей регионального правительства.

Он также заявил, что в регионе остаётся заметный недосбор налога на недвижимость. Алиханов отметил, что правительство активно работает над 'обелением' рынка. Эти недоимки могли бы расширить возможности региона.

То есть можно констатировать, что мы уже в середине сентября достигли целевых показателей по этой строке дохода и уже сейчас с серьёзным перевыполнением идём. 'У нас за последний год общие поступления от налога на добавленную стоимость возросли, превысив 10 млрд рублей. Это, вообще, глобальная наша задача — выведение зарплат из различных серых схем', — рассказал Алиханов. Поэтому мы очень активно работаем по фискальной тематике, на 'обеление' рынка.

По его словам, эти деньги могли пойти на покупку новых томографов и развитие цифровых технологий. Ранее вице-губернатор Илья Баринов рассказал, что из-за серых зарплат Калининградская область недополучила 674 млн рублей на здравоохранение.

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