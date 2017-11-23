Советский быт и социальные проблемы: калининградка выиграла два президентских гранта на арт-проекты

Об этом LiveKenig рассказала сама фотохудожница. Руководитель Калининградского союза фотохудожников Анна Карпенко выиграла президентские гранты почти в 4 млн рублей на два творческих проекта.

В Калининградскую область пригласят поочерёдно авторов из других регионов России для совместной работы с калининградцами. Первый проект, 'Двойной взгляд', будет реализован совместно с союзом. В поле рассмотрения авторов окажутся проблемы Калининграда, такие как экология, сохранение исторического наследия и так далее. Всего в течение 2018 года пройдёт шесть резиденций, по итогам которых организуют шесть выставок. На этот проект Анне Карпенко выделили около 2 млн рублей.

На этот раз воссоздавать будут быт Калининграда 60–80-х годов. Вторая выигравшая заявка — это проект 'Народный архив: Повседневность Калининграда' совместно с создателем музея-квартиры 'Альтес Хаус' Александром Быченко. — В первой части проводим семинары, приглашаем экспертов из других регионов России и обучаем людей — и молодёжь, и среднего возраста, чтобы те могли подойти к своим бабушкам и дедушкам, к родителям и понять, что делать с семейным альбомом или стопкой фотографий'. 'Воспоминания при этом будут собирать не профессионалы, а сами местные жители, — объяснила Карпенко.

Помимо сбора воспоминаний, планируется провести большой праздник 'День китобоя', организовать масштабную выставку и выпустить аудиогиды. Этот проект, по идее создателей, должен помочь преодолеть отчуждённость между поколениями. На этот проект выделено 1,740 млн рублей.

'Пока что рано говорить что-то, пока мы не получили ключи, — отметила она. Помимо этого, Анна Карпенко рассказала, что Союз фотохудожников ожидает возвращения в здание Закхаймских ворот. — Но не так давно было совещание в правительстве, и нам сказали, что ориентировочно после 1 декабря мы можем туда вернуться'.

Материал к публикации подготовил