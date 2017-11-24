Disney, Дельфин и Наташа Королёва: как развлечься 24–26 ноября в Калининграде

LiveKenig составил обзор лучших развлекательных мероприятий на грядущий уикенд. В последние выходные осени в Калининграде произойдёт немало интересного.

Disney и Pixar совместно выпустили трогательную историю о юном музыканте, который попадает в мир мёртвых и должен вернуться домой. На этой неделе и взрослые, и дети могут посмотреть в кинотеатрах очаровательный мультик 'Тайна Коко' (12+).

Дочь строгих христиан поступает в колледж, влюбляется в однокурсницу, а потом объект любви пропадает... Ещё один триллер — 'Тельма' (18+) — снял шведский режиссёр Йоаким Триер — дальний родственник того самого фон Триера.

Драма (16+) рассказывает об абхазской женщине, которая возвращается в родную деревню из лагерей. На большой экран вышла экранизация 'Софички' Фазиля Искандера.

46 фильмов, именитые режиссёры, разные жанры — от драмы до комедии. Кроме того, нельзя забывать о XII Фестивале кино стран Евросоюза, который стартует как раз в эту пятницу в кинотеатре 'Заря'.

В театре эстрады 'Янтарь-Холл' в это время даст концерт легендарная рок-группа 'Чайф' (6+) в рамках гастрольного тура 'Вместе теплее'. На 'Вагонке' в пятницу, 24 ноября, пройдёт фестиваль современной электронной музыки Аbstrakt Reflections Festival (18+): на сцену выйдут музыканты из Аргентины, Украины и России, в том числе из Калининграда. В пятничный вечер калининградцы смогут увидеть в MK Pizza Егора Тимофеева (группа 'Мультфильмы') с сольным акустическим концертом (16+).

В клубе Yalta в это время выступит Дельфин (16+), а на сцене 'Кури Бамбук!' калининградские музыканты сыграют трибьют группы 'Ленинград' (18+). В субботу 'Янтарь-Холл' посетит Наташа Королёва с большим шоу 'Магия Л' (6+). В это время на 'Вагонке' гости увидят и услышат Mob x Pill One (16+).

Доехав до Ладушкина, они выйдут из автобуса и отправятся пешком до Прибрежного. От автовокзала в субботу, 25 ноября, в 9:30 отъедут любители пеших прогулок. Рекомендуется брать с собой дождевики и запасные носки. Принимать участие в кроссе можно начиная с шести лет.

В 12:00 в Театре кукол начнётся спектакль 'Винни Пух' (0+). В субботу в 11:00 Музыкальный театр ждёт юных зрителей на сказку 'Белоснежка и семь гномов' (0+) по произведению братьев Гримм. В воскресенье там же покажут 'Русалочку' (0+) по сказке Андерсена.

В программе — большое интерактивное занятие-игра, мастер-классы и квест-игра 'Следопыт'. В зоопарке в воскресенье в 13:00 начнётся праздник 'Знай наших' (0+).

Самые заметные события ноября — на интерактивной карте LiveKenig.

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