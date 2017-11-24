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Калининградский зоопарк предлагает обсудить вопрос вырубки деревьев в городе

Общество
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Об этом сообщается на сайте учреждения. В Калининградском зоопарке 29 ноября состоится встреча, на которой желающие смогут обсудить вырубки зелёных насаждений в городе.

И. Кандидат социологических наук, доцент Института гуманитарных наук БФУ им. Канта и экоактивист Анна Алимпиева прочтёт лекцию, после чего собравшиеся смогут поучаствовать в дискуссии.

Соответствуют ли эти процессы современному пониманию роли озеленения и мировым трендам в развитии городов? 'Почему так стремительно 'усыхают' зелёные насаждения? Чем рискуют жители Калининграда, оставляя без внимания судьбу городских деревьев? Совпадают ли взгляды местных чиновников, экспертов и обычных граждан на проблему городского озеленения? Что каждый из нас может сделать, чтобы помочь городу стать более зелёным, самим себе — более здоровыми, а городским пространствам — более экологичными и красивыми?' — перечислили в зоопарке вопросы, которые будут подняты на встрече.

Вход на встречу в конференц-зале свободный, вход в зоопарк — по билету, приобретённому в кассе. Начало мероприятия в 17:00.

Материал к публикации подготовил Robin.
Теги: Калининградский зоопарк предлагает обсудить вопрос вырубки деревьев в городе
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Калининградский зоопарк предлагает обсудить вопрос вырубки деревьев в городе